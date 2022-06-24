Внаслідок цього сталась руйнація будівлі та виникла пожежа на площі близько 200 квадратних метрів.

Російські окупанти нанесли ракетний удар по спорткомплексу навчального закладу у Харкові.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 24 червня військовослужбовці країни-агресора здійснили ракетний удар по спортивному комплексу одного з навчальних закладів у Київському районі м. Харкова.

Внаслідок цього сталась руйнація будівлі та виникла пожежа на площі близько 200 кв. м.

Про поранених чи загиблих не повідомляється.

Як раніше повідомляв УНІАН, вдень 22 червня у результаті мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району Харківської області, здійсненого окупантами, загинули п'ять місцевих мешканок - під час ворожої атаки жінки були біля під'їзду багатоповерхівки.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, 23 червня на Харківському напрямку ворог обстріляв об’єкти цивільної та військової інфраструктури у Харкові та ще семи населених пунктах.

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