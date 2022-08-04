Сергій Хлань зазначив, що в області тривають обстріли.

Окупанти після втрати залізниці в Брилівці почали тероризувати місцеве населення. Загарбники шукають коректувальників.

Про це розповів радник голови Херсонської ОВК Сергій Хлань

"Повідомляють про тиск на місцеве населення в Брилівці. Нагадаю, саме там, завдяки ювелірному влученню, зруйнували важливий транспортний вузол окупантів. Там орки погоріли, залишилися без рук, ніг. Тепер тероризують місцевих - шукають коригувальників", - йдеться в повідомленні.

За словами Хланя, фільтраційні дії проходять на всій захопленій частині області.

"Орки оточують населені пункти і забороняють в'їзд/виїзд, ходять по квартирах, незаконно проникають в гаражі, перевіряють телефони, кишені у звичайних перехожих", - пояснив чиновник.

Крім того, він нагадав, що в області тривають обстріли, є загиблі, а виїзд через Василівку заблокований. При цьому радник голови Херсонської ОВА вказав, що росіяни розуміють, що втрачають Херсонщину.

"Як повідомляє британська розвідка - залізниця, по якій переправляли техніку з Криму, істотно пошкоджена і навіть, якщо її вдасться відремонтувати-мета пристрелена і вразлива", - підсумував Хлань.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ГУР також підтвердили, що в ніч з 29 на 30 липня українські військові потрапили по залізничному ешелону окупантів, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.

2 серпня стало відомо, що на залізничній станції "Каланчак" Херсонської області окупанти влаштували димову завісу і підірвали власний потяг з технікою та боєприпасами. Інцидент стався вранці 1 серпня, а поїзд прибув напередодні - ще 31 Липня.

Вас також можуть зацікавити новини: