Олександр Прокудін зазначив, що затримано російських коректувальників та вилучено зброю.

Правоохоронці у Херсоні під час комендантської години, яка тривала з 5 по 8 травня, затримали коригувальники російської артилерії і знайшли схрон зброї. Всього зареєстрували дев'ять кримінальних проваджень

"Найголовніше-затримали двох коректувальників ворожого артилерійського вогню", – повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook.

При цьому він зазначив, що правоохоронці вилучили зброю і боєприпаси, а також заарештували двох осіб, які перебували в розшуку, і виявили прихильників так "русского міра".

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При цьому чиновник вказав, що всього перевірку пройшли близько 20 тисяч громадян, 355 транспортних засобів, 28 плавзасобів і 253 порушника комендантської години.

"На кладовищі виявлено схрон зброї, з незаконного обігу було вилучено автоматичну зброю, пістолети, гранати, тротилові шашки. Проведено чотири обшуки у кримінальних провадженнях, розпочатих щодо причетності громадян до колаборативної діяльності. В ході обшуків виявлені прапори РФ, списки осіб для отримання російських виплат, викрадена побутова техніка", – підсумував Прокудін.

Затяжна комендантська година в Херсоні - що відомо

У Херсоні з 20:00 5 травня почалася комендантська година, який закон о 06:00 8 травня. У ці 58 годин пересуватися і перебувати на вулицях міста було заборонено, а також Херсон закрили на в'їзд і виїзд.

Водночас комунальники, лікарі та правоохоронці працювали в штатному режимі, тому при необхідності до них можна було звернутися.

Увечері 7 травня начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що правоохоронці оголосили підозру і взяли під арешт одного з навідників російської артилерії та авіації.

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