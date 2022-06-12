Місто зазнало значних руйнувань унаслідок дій російських окупантів, десятки тисяч цивільних вбито.

Місто для життя, подорожей, кохання – таким був Маріуполь перед тим, як Росія прийшла і все зруйнувала. У міськраді Маріуполя показали, на що путінські вояки перетворили колись квітучу "столицю" Приазов'я.

Відповідне відео радник мера Петро Андрющенко опублікував у своєму телеграмі.

Що подарувала росія українському Маріуполю? Зруновані життя, зруновані домівки, втрату близьких та рідних, відстуність майбутнього. Нескінченний запах смерті по місті скрізь. Ось воно – справжнє обличчя "дня росії" – написав він.

На кадрах видно зруйновані вщент будівлі та розграбовані крамниці й офісні приміщення.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, у місті давно немає світла, води. Воно практично зруйноване російськими окупантами.

За словами мера Вадима Бойченка, епідемічна ситуація в окупованому росіянами місті з кожним днем погіршується. До кінця року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від холери та інших хвороб. Станом на сьогодні в місті залишається понад 100 тис. жителів.

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