Недалеко від майбутніх будинків, куди планують розселити маріупольців, окупанти готують лінію оборони.

Російські окупанти готують "живий щит" із жителів окупованого Маріуполя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти готують "живий щит" з маріупольців. Днями ми отримали інформацію від містян про початок фортифікаційно-будівельних робіт у проміжку між ринком "Азовський" та будівлею колишнього супермаркету OBI. Пізніше окупаційна влада почала обережні анонси в режимі відповіді на запитання, що це будівництво "модульних будинків для безхатніх маріупольців", - зазначив Андрющенко.

Він розповів, що всю цю інформацію було перевірено, і спираючись на дані від декількох джерел з оточення окупаційної "влади" Маріуполя та Маріупольського району, можна сказати, що окупанти дійсно планують будівництво багатоквартирних будинків, які швидко монтуються, за технологією, схожою на будівництво торгівельних центрів типу "Метро".

"Власне - тимчасова металева будка на кшталт великої побутівки. Однак, головне не це. В декількох сотнях метрів від будинків окупанти готують лінію оборони, включаючи окопування важкої техніки. Таке розташування фортифікацій унеможливлює нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів", - констатував Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, окупанти не дозволяють маріупольцям забрати особисті речі з вцілілих квартир та прискорили процес знесення житлових будинків у місті.