Петро Андрющенко зазначив, що зруйноване місто все ще чинить опір російській окупації.

Російських окупантів в зруйнованому Маріуполі переслідують невдачі. На Таганрозькому шосе "раптом" згоріло два тягачі та три великі причепи до вантажівок.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, інцидент стався 9 червня на стоянці техніки МНС. Величезний стовп чорного диму було видно за кілька кілометрів. Зазначається, що причиною інциденту став підпал.

Крім того, 11 червня напередодні святкування Дня Росії під час роздачі так званої гуманітарної допомоги біля "Метро" працівника МНС РФ вдарили в спину ножем. Повідомляється, що поранений помер.

"Місто не прийняло окупацію. Потроху пасивний опір по саботажу переходить в активну фазу. Просто підтверджені факти. Більше не можу коментувати зі зрозумілих причин. Кажемо вам, мраzота. Починайте озиратися. Відплата вже близько", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, у місті давно немає світла, води. Воно практично зруйноване російськими окупантами.

З початку повномасштабної російської агресії в колись квітучій "столиці" приазов'я загинуло щонайменше 22 тис.мирних жителів. Сьогодні в окупованому місті залишаються "жити" близько 100 тисяч цивільних.

За словами мера Вадима Бойченка, епідемічна ситуація в окупованому росіянами місті з кожним днем погіршується. До кінця року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від холери та інших хвороб.

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