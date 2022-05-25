У Маріуполі російські окупанти відкрили ще один фільтраційний пункт.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
"Окупанти відкрили ще один фільтраційний пункт у Маріуполі. У приміщенні Метро", - написав він.
За його словами, "цинізм від окупантів - гуманітарна допомога, штаб і фільтрація в одному місці".
Ситуація в Маріуполі:
24 лютого 2022 року Росія вдерлася на територію незалежної України.
Маріуполь опинився під посиленим вогнем російських загарбників з перших днів повномасштабного вторгнення.
Місто стерте з лиця землі.
Встановити остаточну кількість жертв російської агресії неможливо, оскільки окупанти самостійно розбирають завали розбомблених ними будівель і знищують тіла загиблих.
Громадян, які хочуть залишити зруйноване місто, росіяни відправляють до "фільтраційних" таборів, після чого українців насильно вивозять у найвіддаленіші куточки РФ, включаючи Сибір, Кавказ, Полярне коло та Далекий Схід.
23 травня 2022 року з Маріуполя за добу до фільтраційного табору вивезли понад 250 осіб, 30 з них – діти.
24 травня окупанти привезли до Маріуполя автотелевізори для пропаганди.
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