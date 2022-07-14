За даними Блінкена, приблизно від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України були допитані, затримані та депортовані.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен звинуватив Росію в депортації сотень тисяч українців із захоплених нею територій на сході та півдні країни.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними Блінкена, приблизно від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України, у тому числі 260 тисяч дітей, були допитані, затримані та депортовані зі своїх домівок до Росії, в тому числі до ізольованих районів на Далекому Сході, у ході "фільтраційних операцій".

У своїй заяві держсекретар США закликав Росію припинити цю діяльність, яка, за його словами, порушує Женевські конвенції.

"Незаконна передача та депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушенням Четвертої Женевської конвенції про захист цивільних осіб і є воєнним злочином", – сказав Блінкен.

Державний секретар вказав на те, що в ході операцій із "фільтрації" російські військові розділяють сім’ї, конфіскують українські паспорти та видають російські "в очевидній спробі змінити демографічний склад частини України".

Серед людей, яких "відфільтрували", є українці, яких вважають загрозливими через їх потенційну приналежність до українських військових, медіа, уряду та груп громадянського суспільства, додав Блінкен.

Він також процитував свідчення вцілілих, які стверджують, що російська влада переправила десятки тисяч людей до місць ув’язнення в Донецьку, контрольованому підтримуваними Росією бойовиками. Там, як повідомляється, багатьох піддають тортурам. За словами Блінкена, є свідчення про те, що деяких людей, які пройшли "фільтрацію", стратили без судового розгляду.

Програма фільтрації, схоже, була спланована завчасно і відповідає подібним операціям, які Росія проводила в інших війнах, зокрема, в Чечні, зазначив він, додавши, що росіяни повинні бути притягнуті до відповідальності.

"Саме тому ми підтримуємо зусилля українських та міжнародних органів зі збору, документування та збереження доказів звірств", – сказав він.

Заява пролунала за день до конференції в Гаазі щодо ймовірних військових злочинів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників Конференції "Азійське лідерство" у Сеулі, зазначив, що два мільйони українців було вивезено в Росію. Також, за його словами, у фільтраційних таборах залишаються десятки тисяч людей.

Як повідомляли в Громадянській мережі ОПОРА, за приблизними даними, через фільтраційні табори окупантів пройшли понад 1 млн українців.

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