Сергій Братчук нагадав, що росіяни часто перед атакою намагаються створити собі інформаційне алібі

Спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук "підтвердив" слова представниці МЗС РФ Марії Захарової про військову техніку на території Одеської кіностудії. Він уточнив, що це автомобіль часів Другої світової війни.

Про це Братчук пожартував в ефірі телемарафону.

"Я б хотів відповісти Марії Захарової, що я підтверджую її слова. Там дійсно є військова техніка - раритетний автомобіль часів Другої світової війни, який використовується для зйомок фільмів. Зараз ми очікуємо поповнення російських трофеїв, щоб знімати фільми про нашу, українську перемогу", - потролив Братчук представницю російського МЗС.

При цьому він вказав, що росіяни вже не перший раз анонсують щось, притягнуте за вуха до якихось військових справ, щоб створити собі інформаційне алібі, а потім завдати ракетного удару.

Як раніше повідомляв УНІАН, в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що жителі прилеглих висотних житлових будинків (на Французькому бульварі) нібито масово залишають свої квартири через дислокацію на кіностудії зброї, установок ППО і т. д.

У свою чергу директор кіностудії Андрій Осипов заявив, що дана інформація фейк.

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