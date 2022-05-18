Представниця країни-окупанта панічно натякнула на ймовірне військове втручання через рішення фінского уряду.

Одіозна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова істерично відреагувала на рішення Фінляндії вступити в НАТО. Вона заявила, що за таке рішення країну чекає "сюрприз" від російських військових.

Про це пише пропагандистське РИА Новости.

"Це буде сюрприз. Це залежить від нашого міністерства оборони. Безумовно, рішення прийматиметься з урахуванням всього комплексу факторів та особливостей членства Фінляндії в НАТО. На підставі всіх цих факторів прийматиметься рішення, але в першу чергу, звісно ж, воно за військовими", – сказала Захарова на брифінгу.

Розширення НАТО: що відомо

Як писав УНІАН, 15 травня стало відомо, що Фінляндія і Швеція офіційно вирішили вступити в НАТО.

Росія і Туреччина засудили таке рішення. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО викликає стурбованість у Кремля. Також в РФ відкрито погрожували обом країнам військовим вторгненням, якщо вони наважаться на вступ до НАТО.

16 травня президент Російської Федерації Володимир Путін сказав, що відповідь країни на вступ до НАТО Швеції та Фінляндії залежатиме від розширення інфраструктури цього військово-політичного блоку.

Президент Туреччини (країна є членом НАТО) Реджеп Таїп Ердоган несподівано заявив, що Туреччина не може підтримати розширення НАТО, тому що Фінляндія і Швеція є "домом для багатьох терористичних організацій".

Позиція Туреччини вже викликала подив серед країн-партнерів НАТО. Зокрема, в Держдепі США вже заявили, що "працюють над проясненням позиції Туреччини щодо потенційного вступу до НАТО Швеції та Фінляндії".

18 травня Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

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