Народний депутат від Слуги народу Андрій Мотовиловець дав своє пояснення скандалу з доставкою товарів магазину «Епіцентр» літаком «Мрія», який зустрічав особисто президент Володимир Зеленський. Інцидент стався ще на початку пандемії – 23 квітня. Тоді літак доставив рекордний медичний вантаж з Китаю, але згодом з'ясувалося, що товари опинилися у приватному магазині.
У своєму інтерв'ю the Babel нардеп стверджує, що замовлення «Епіцентру» нібито позитивно вплинуло на міжнародний імідж України, адже у небо підняли другий літак «Мрія».
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«Я відповім на звинувачення 27 анонімних Telegram-каналів: я ніколи не був у «Мрії», я не перебував у цьому літаку, ОП до нього не має ніякого стосунку, ми не брали участі в його наповненні. Чим там зумовлена поява Зеленського? У нас є два літаки «Мрія»: один, який зараз постійно літає, другий, який завжди стояв. І замовлення «Епіцентру» дозволило підняти «Мрію» номер два й полетіти в Китай. На підтвердження того, що в нас є авіабудування і найбільший літак - символ України.
Але директор ДТЕК Іван Лях опублікував на своїй сторінці у Facebook актуальне фото другого літака «Мрія», про який говорив Андрій Мотовиловець. На фото видно, що він не придатний до польотів, адже стоїть без крил і хвоста.
Прибуття літака "Мрія" з гуманітарним вантажем: що відомо
- Найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" 23 квітня 2020 року доставив до України рекордний медичний вантаж з Китаю: 12 мільйонів масок, 260 тисяч очок і 100 тисяч костюмів для медиків.
- Під Києвом рейс зустрічали президент України Володимир Зеленський, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, представники уряду та Офісу президента.
- Згодом з'ясувалося, що частина вантажу опинилася в магазинах "Епіцентр", оскільки він не оплачувався за кошти держбюджету.
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