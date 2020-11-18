Навесні літак "Мрія" доставив рекордний медичний вантаж з Китаю, але згодом з'ясувалося, що товари опинилися у приватному магазині.

Народний депутат від Слуги народу Андрій Мотовиловець дав своє пояснення скандалу з доставкою товарів магазину «Епіцентр» літаком «Мрія», який зустрічав особисто президент Володимир Зеленський. Інцидент стався ще на початку пандемії – 23 квітня. Тоді літак доставив рекордний медичний вантаж з Китаю, але згодом з'ясувалося, що товари опинилися у приватному магазині.

У своєму інтерв'ю the Babel нардеп стверджує, що замовлення «Епіцентру» нібито позитивно вплинуло на міжнародний імідж України, адже у небо підняли другий літак «Мрія».

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«Я відповім на звинувачення 27 анонімних Telegram-каналів: я ніколи не був у «Мрії», я не перебував у цьому літаку, ОП до нього не має ніякого стосунку, ми не брали участі в його наповненні. Чим там зумовлена поява Зеленського? У нас є два літаки «Мрія»: один, який зараз постійно літає, другий, який завжди стояв. І замовлення «Епіцентру» дозволило підняти «Мрію» номер два й полетіти в Китай. На підтвердження того, що в нас є авіабудування і найбільший літак - символ України.

Але директор ДТЕК Іван Лях опублікував на своїй сторінці у Facebook актуальне фото другого літака «Мрія», про який говорив Андрій Мотовиловець. На фото видно, що він не придатний до польотів, адже стоїть без крил і хвоста.

Прибуття літака "Мрія" з гуманітарним вантажем: що відомо

Найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" 23 квітня 2020 року доставив до України рекордний медичний вантаж з Китаю: 12 мільйонів масок, 260 тисяч очок і 100 тисяч костюмів для медиків.

Під Києвом рейс зустрічали президент України Володимир Зеленський, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, представники уряду та Офісу президента.

Згодом з'ясувалося, що частина вантажу опинилася в магазинах "Епіцентр", оскільки він не оплачувався за кошти держбюджету.

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Автор: Денис Прядко