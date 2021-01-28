Нова "зрада": у Будинку профспілок, де згоріли люди, відкриють гігантський покерний клуб - ЗМІ (відео)

У найгарячіші дні Революції Гідності у Будинку профспілок трапилася пожежа, яка забрала життя людей. Так ця будівля стала символом Революції.

У Будинку профспілок, де під час Революції Гідності загинули люди, незабаром відкриють гігантський покерний клуб. Про це повідомляє Слідство.Інфо. «Профспілки знову збираються зробити «помилку» - незабаром на Майдані Незалежності відкриють покерний клуб на 1000 квадратів», - йдеться у повідомленні. За словами журналістів, він має ознаки підпільного казино, де грають на гроші. Читайте також Після гучного скандалу ресторан KFC у "Будинку профспілок" знову подає ознаки життя (фото) Скандали навколо Будинку профспілок У часи Майдану Будинок профспілок був штабом майданівців. У найгарячіші дні революції там трапилася пожежа, яка забрала життя людей. Так ця будівля стала символом Революції Гідності.

21 листопада 2018 року ввечері в Києві у відновленому після пожежі під час Революції Гідності в лютому 2014 року Будинку профспілок відкрився ресторан швидкого харчування мережі KFC.

Це викликало обурення громадян і протести біля закладу. Після того, як активісти запалили піротехніку і розписали стіни ресторану, поліція почала затримувати протестувальників. Під час затримань застосовувався сльозогінний газ і засоби фізичного впливу. Також правоохоронці перекривали вихід з метро.

Ресторан швидкого харчування KFC у Будинку профспілок після цього оголосив, що тимчасово припиняє роботу.

В Будинку профспілок також відкривали кафе «Каратєль» та L'kafa, але усі вони закрилися після акцій протесту і великих скандалів.

Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади у цій будівлі - велика помилка. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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