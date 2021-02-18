Збройні сили України висловили протест проти планів «Укрпошти» 23 лютого представити нові поштові марки «Збройні Сили України. Сухопутні війська».
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Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.
«Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою «Збройні Сили України. Сухопутні війська». 23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних Сил України та їх найбільш чисельного виду – Сухопутних військ», - вказали в Генштабі.
Наголошується, що дата презентації цього випуску марок не була погоджена з керівництвом ЗСУ.
Генштаб вимагає від "Укрпошти" відтермінувати презентацію, та пропонує альтернативну дату – День українського добровольця, 14 березня.
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