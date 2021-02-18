Генштаб вимагає від Укрпошти відтермінувати презентацію та пропонує альтернативну дату.

Збройні сили України висловили протест проти планів «Укрпошти» 23 лютого представити нові поштові марки «Збройні Сили України. Сухопутні війська».

Читайте такожСім років окупації Криму: як Росія у 2014-му загарбала український півострів

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.

«Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою «Збройні Сили України. Сухопутні війська». 23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних Сил України та їх найбільш чисельного виду – Сухопутних військ», - вказали в Генштабі.

Наголошується, що дата презентації цього випуску марок не була погоджена з керівництвом ЗСУ.

Генштаб вимагає від "Укрпошти" відтермінувати презентацію, та пропонує альтернативну дату – День українського добровольця, 14 березня.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров