У лікарні Нововолинська нові бирки вже дісталися десятьом новонародженим.

У місті Нововолинськ Волинської області в центральній міській лікарні після скандалу вирішили замінити бирки для новонароджених – тепер на них не вказаний склад "дитини".

Нові бирки роблять з картону, на них друкують дані немовлят. Їх вже отримали десять новонароджених, пише "BBC News Україна" з посиланням на дані старшої акушерки Віри Жидкової.

Якщо батьки не придумали, як назвати дитину, то на бирках будуть писати щось на кшталт "янголятко" чи "наше Сонечко".

Директор Нововолинської лікарні Олег Шипелик сказав, що це він ініціював створення бирок, які пізніше спровокували скандал.

За словами співрозмовника, він не очікував, що написи на бирках для немовлят спровокують такий суспільний резонанс, і навіть зацікавлять росЗМІ.

"Донька попросила в мене на шкільний проєкт кілька моїх дитячих фотографій. Я взявся шукати – і от в старому альбомі серед них була стара клейончаста бирочка. На ній написано прізвище мами, моя вага і ріст. Я подумав: "А що зараз видають?" – сказав Шипелик й додав, що так у нього народилася ідея створення нових бирок.

Читайте також"З дуба впали, шановна?": директор департаменту освіти засумувала за "совком" і обурила українцівШипелик зазначив, що доручив підібрати варіанти бирок й узгодити з батьками.

"…Їм цей сподобався. Знаєте, молоді мами… І вдягається ж лише раз під час виписки – дома з цим ніхто ж не ходить", – підкреслив директор лікарні.

Нагадаємо, 10 вересня у Нововолинській центральній міській лікарні новонародженим почали чіпляти бирки, схожі на ті, які є на одязі.

На бирках, крім імені дитини, ваги й дати народження, було написано, що дитину не можна прасувати, відбілювати й віджимати.

На бирках також був вказаний "склад" дитини: "50% – мама, 50% – тато". Крім того, там був напис: "Зроблено з любов'ю".

У мережі через бирки розгорівся скандал. Зокрема, голова секретаріату депутатського об'єднання "Захист прав дитини – пріоритет держави" Людмила Волинець поділилася думкою, що бирка не показує поваги до дітей та до їхніх батьків.

Деякі інтернет-користувачі сприйняли бирки з гумором й не стали їх критикувати.

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Автор: Екатерина Присяжнюк