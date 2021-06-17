Парі дали 30 секунд, щоби передумати, але ті погодилися нарешті розбити ланцюг.

Харків’яни Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова зняли ланцюг, в який вони закували собі руки 14 лютого, щоб випробувати почуття.

Трансляція події з участю представника «Книги рекордів України» проходила у Facebook.

Знімати ланцюг пара вирішила публічно – у середмісті Харкова на Набережній на камери місцевих телеканалів. Вікторія Пустовітова, виступаючи перед журналістами, зазначила, що вже хоче повернутися до «повноцінного життя» і «займатися своїми справами».

Також дівчина сподівається, що вони з хлопцем «стануть чудовим прикладом всім парам України», а чутки про суперечки під час чотиримісячного перебування у ланцюгу спростувала.

Читайте такожСтудентка з Харкова назвала українську мову еб***ю та вляпалася у скандал (відео)Напередодні, 16 червня, Олександр Кудлай повідомив громадськість про розрив стосунків з коханою. Сьогодні він цю інформацію ще раз підтвердив. На запитання, чи пов’язано рішення з хейтом у мережі, ці чутки заперечив.

«У жодному разі. Це наше рішення… Ми один одного погано знали, мало розмовляли. Тепер у нас комунікація налагодилася, один одного ми знаємо досконально. І здоровий глузд підказав, що такі стосунки ні Віці, ні мені не потрібні. Нам це тільки нашкодить», – сказав хлопець.

Олександр уточнив, що йдеться про «різні погляди на життя», а ідея з ланцюгами була націлена на з’ясування того, що їх обох турбує. Однак пізніше, у коментарі журналістам, він додав, що планував з Вікторією навіть одружитися, «але вже тоді була низка непорозумінь».

Представник «Книги рекордів України» водночас зазначив, що розлучення пари на їхній рекорд не впливає. Харків’яни були разом 123 дні. Подібних рекордів ще не було, відповів він.

Парі дали 30 секунд, щоби передумати, але ті погодилися нарешті розбити ланцюг. Експерт з «Книги рекордів» розірвав кріплення спеціальним обладнанням.

Харків’яни скували ланцюгом свої руки, щоби бути разом 24/7 та перевірити почуття у День всіх закоханих 14 лютого.

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Автор: Яна Ставська