Інцидент стався на концерті на честь святкування з нагоди 25-річниці ухвалення Конституції України

У Дніпропетровській області священник поставив на місце всіх, хто підтримує попів-сепаратистів.

Відео інциденту опубліковано у Telegram-каналі Инсайдер.ua.

Інцидент стався на концерті на честь святкування з нагоди 25-річниці ухвалення Конституції України. Священник з Православної церкви України у своєму виступі, назвав місцевих жителів, які ходять до храмів попів-сепаратистів, "лайн*м".

«Я переживаю за Україну. Ви тут всі ляпаєте ляпаси оцим всім попам-сепаратистам. Зрозуміло? Я вам правду кажу. Я більше ні на які заходи не прийду. Бо це лайно… Слава Україні, г*вно Росії!» - емоційно заявив він.

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Автор: Денис Прядко