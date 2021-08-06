Зарано говорити про білоруський слід у справі Шишова.

Версія самогубства голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова наразі не відкидається слідством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Ця справа у мене на особливому контролі, я знаю деталі, але наразі розголошувати їх не можу. Ми заслуховуємо її кожного дня. Ми розглядаємо ретельно як версію самогубства, так і версію вбивства. Жодну версію з цих двох основних ще не відкинуто", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи може справа Шишова бути пов’язана з вбивством Павла Шеремета 5 років тому, зокрема щодо білоруського сліду в обох злочинах, Венедіктова сказала: "На сьогодні зарано робити будь-які великі висновки. Потрібно рухатися крок за кроком, щоб зрозуміти, яка версія стане пріоритетною".

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Голову громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні співмешканка Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція, – самогубство та вбивство з імітацією самогубства.

Автор: Дмитро Хилюк