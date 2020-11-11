Затриманій українці пропонували "порішати" питання за 35 тисяч доларів.

Українку Дарію Шигаєву, яку заарештували на Балі (Індонезія) нібито за підозрою в зберіганні наркотиків, відпустили.

Про це у Facebook повідомив Богдан Логвиненко, який застряг з Дарією в Індонезії під час карантину.

Він нагадав, що наркотики місцеві прикордонники нібито знайшли у неї в посилці з пастилою.

«Вона отримала посилку від батька - велику коробку пастили і якийсь тест на кордоні показав, що в пастилі - наркотики. Поширення наркотиків в Індонезії - смертна кара… Знаючи Дашу, я був впевнений, що там не може бути ніякої наркотики», - зазначив Логвиненко.

Також він розповів, що їм пропонували розв'язати питання за гроші.

«"Порішати" пропонували за 35 тисяч баксів, згодом за 15. Ми почали пошук адвокатів, схожих кейсів, консультацій від дипломатів. Звісно, ніхто ніяких хабарів не збирався платити», - зазначив друг Дарії Шигаєвої.

Читайте такожНа узбережжі Франції знайшли 150 кілограмів кокаїну

За визволення українки він подякував дипломатам з Міністерства закордонних справ України.

«Сьогодні вранці Дашу звільнили. Поліцейські можливо вперше житті спробували сливову пастилу і сказали, що вона смачна», - пошуткував наостанок Богдан Логвиненко.

Як повідомляють «Факти», пастилу відправили на експертизу. Аналізи на наявність в крові наркотичних речовин взяли і у самій Дар'ї. Експертиза тривала майже шість діб. Весь цей час українку утримували під вартою. За словами сестри Дарини - Катерини, після того як ця історія набула розголосу, правоохоронці поводилися з українкою гранично ввічливо. 11 листопада експертиза була завершена. Висновки експертів: ні в пастили, ні в крові у Дарини наркотиків не виявлено.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко