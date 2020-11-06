Українці загрожує смертна кара.

На Балі заарештували українку Дашу Шигаєву за підозрою в зберіганні наркотиків.

Про це повідомила сестра заарештованої Катерина Кириченко на своїй сторінці в Facebook.

Вона розповіла, що батьки дівчини, яка вже рік живе на Балі, передали їй пастилу, і ніякої марихуани в посилці не було.

"Посилка приїхала, Даша її отримала, після отримання додому увірвалася поліція зі звинуваченням у зберіганні наркотиків. Дашу затримали до проведення додаткового тестування. Ми точно знаємо, що в оригінальній посилці марихуани не було, але це не означає, що з нею не проводилися якісь махінації", - написала її сестра.

Родичі затриманої вже зв'язалися з консульством України в Індонезії. Там запропонували почекати три дні до отримання результатів повторного тесту.

Читайте такожБалі залишиться закритим для туристів до кінця 2020 року (відео)

"Сьогодні Даші дзвонив посол, також до неї приїжджали почесні консули. Відчуваємо від них підтримку. Даша здала аналізи, а слідчі взяли матеріал на повторне тестування. Ще намагаємося розв'язати питання по адвокатах", - розповіла Катерина Кириченко в коментарі ТСН.uа.

Сама Даша Шигаєва заспокоїла, що зараз все добре і вона чекає результатів експертизи.

"Ми чекаємо результатів експертизи. Повинні бути протягом 5 днів. Якби не відбирали телефон, взагалі було б чудово", - сказала дівчина.

Посольство України на власній сторінці додало, що стежитимуть за розвитком ситуації.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко