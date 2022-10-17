Відповідність ціни та якості, регулярність покупки більш притаманні молодшому та середньому поколінню, які керуються раціональним підходом до витрат.

Українці найчастіше ухвалюють рішення щодо купівлі продуктів та товарів, виходячи із відповідності ціни та якості.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

"Найчастіше респонденти ухвалюють рішення щодо купівлі продуктів та товарів, виходячи з відповідності ціни та якості (42%). 29% керуються тим, що регулярно купують одні і ті ж товари (стратегія регулярного споживання), або через можливість купити їх дешевше (стратегія мінімізації витрат). 20% купують тому, що покупка приносить задоволення (гедоністи), 13% – купують товари найкращої якості (перфекціоністи). Лише 4% зазначили, що купують товари імпульсивно (стратегія імпульсивного споживання), 2% – через те, що товар є новинкою (споживання новинок)", - йдеться в опитуванні.

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Як зазначили в соцгрупі, відповідність ціни та якості, регулярність покупки більш притаманні молодшому та середньому поколінню, які керуються раціональним підходом до витрат. Покупка через нижчу ціну – старшому, оскільки в них частіше нижчі доходи і вони змушені економити.

"Молодь також відносно частіше купує товари, тому що це приносить задоволення або ж керуючись показником якості – це відповідає цінностям молодого покоління, які є більшими гедоністами та перфекціоністами. Регулярність та мотив "дешевизни" переважає у жінок, відповідність ціні та якості, особливо кращої – у чоловіків. Отже, жінки мають більш раціональні стратегії, а чоловіки – емоційні, хоча зазвичай орієнтацію на емоції приписують жінкам, однак у жінок зазвичай і доходи нижчі, ніж у чоловіків", - йдеться в опитуванні.

Опитування проведено протягом 8-9 жовтня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%.

Економіка України: прогноз

ВВП України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно із другим кварталом 2021 року.

У жовтні Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році майже удвічі - з 2,1% до 3,3%.

При цьому 16 жовтня регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі заявив, що рівень бідності в Україні зросте в десятикратному розмірі. За його прогнозом, 25% населення України житимуть у бідності до кінця року, тоді як до війни їх було лише трохи більше ніж 2%. Банерджі вважає, що до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.

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