У Києві поліцейські склали адмінпротокол щодо невиконання батьківських обов’язків на жінку, яка залишила сина на батька. Хлопчик пішов з дому і загубився.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.
Поліцейський помітив хлопчика, який гуляв у вестибюлі на станції метро «Дорогожичі» без супроводу дорослих. Правоохоронці розшукали батьків дитини.
«Ми з’ясували, що жінка залишила сина з молодшою донькою та з батьком вдома, а сама пішла у справах. Хлопчик самостійно вийшов з квартири та пішов її шукати. Правоохоронці повернули хлопчика мамі, наразі з ним все добре», - розповів поліцейський управління поліції в метрополітені Іван Павлюк.
Читайте такожУ Києві розгорівся скандал з маршрутником, який відмовлявся випускати АТОвцяЮвенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з матір’ю хлопчика та попередили про те, що потрібно бути уважною та слідкувати за дітьми.
Відносно неї складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Новина викликала обурення користувачів соцмереж, адже поліція склала адмінпротокол на матір, яка пішла у справах, а не на батька, який не догледів за дитиною.
У коментарі "Українській правді. Життя" у відділі комунікації поліції Києва розповіли, що відповідальність понесла мати, адже саме вона прийшла забрати сина.
"Чому склали саме на маму? Тому що мама прийшла. Якби прийшов тато, то на тата б склали протокол", – розповіла співробітниця відділу комунікації поліції Києва Наталія Керницька.
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