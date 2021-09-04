Крім того, буде забезпечено чергування резервних автобусів.

В ніч на 5 вересня громадський пасажирський транспорт Києва працюватиме на одну годину довше.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадмміністрації з посиланням на КП "Київпастранс".

Зміни пов’язані з проведенням футбольного матчу між збірними командами України та Франції на стадіоні НСК "Олімпійський".

Зокрема, буде подовжено роботу маршрутів: тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41; а також трамвайних – №№ 1, 8, 28.

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Крім того, буде забезпечено чергування резервних автобусів, які в разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

Також в ніч із 4 на 5 вересня подовжать на одну годину роботу й столичного метро. Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

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Автор: Тамара Отовська