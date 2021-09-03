Також можливе обмеження на вхід до кількох станцій столичної підземки.

У ніч із 4 на 5 вересня у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Франції (початок гри о 21:45) роботу столичного метро буде продовжено на 1 годину.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація із посиланням на КП "Київський метрополітен".

Також можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

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Україна-Франція: перед матчем

Матч української та французької збірних пройде в Києві 4 вересня. Початок зустрічі - о 21.45.

1 вересня Україна не змогла обіграти Казахстан, а Франція зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Положення в групі D перед матчем наступне: Франція - 8 очок (4 матчі), Україна - 4 (4), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Один проти одного Україна і Франція раніше грали 11 разів. "Жовто-сині" перемогли в одному матчі при чотирьох нічиїх і шести поразках.

Автор: Катерина Гірник