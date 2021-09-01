Никифоров зробив кілька фото на тлі однієї з головних визначних пам'яток столиці США.

Новий прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров "дуркував" у столиці США Вашингтоні.

Спікер на своїй сторінці в Instagram опублікував два фото – на першому він зазнятий серйозним на тлі Монумента Вашингтону, а на другому – "дуркував".

На другому знімку Никифоров показує язик та нібито зачіпає верхівку Монумента Вашингтону.

"1 або 2?" – запитав прес-секретар в інтернет-користувачів.

Фото, на якому спікер "дуркує", по-різному прокоментували у мережі.

"Наркотики? Алкоголь? Навіщо ви ганьбите мою країну?" – запитав andrey_luganskiy2. "Звичайно 2", – поділилася думкою nataliyaryaba. "Хлопчик Сергій, 35 рочків", – потролив Никифорова kmpetrov3107.

Монумент Вашингтона є однією з головних визначних пам'яток Вашингтона.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 31 серпня прибув до США з офіційним візитом, його супроводжує Сергій Никифоров. Никифоров став спікером Зеленського на початку липня.

Никифоров став спікером Зеленського на початку липня, а до призначення на пост був телеведучим. Никифорову 35 років, він народився 10 липня 1986 року.

Автор: Екатерина Присяжнюк