Спільнота українських біженців - "Український Європейський Фронт" провела акцію на підтримку України в Берліні.

"По всьому місту були розклеєні стікери про жахіття війни в Україні та необхідність терміново дати нашій країні зброю для боротьби з ворогом. Нам важливо не дати європейцям забути про події України. Нам важливо, щоб вони розуміли, що сьогодні путінські орки прийшли до нас, а завтра можуть прийти до них", - йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці спільноти.

Представники спільноти також зазначають: "Не можна перетворити події в Україні на далеку рутину. Віримо, що наша акція наблизить надання довгоочікуваної допомоги нашій країні. Україна це Європа! Слава Україні!".

Відео дня

Український Європейський Фронт - спільнота українських біженців за кордоном, які виступають з вимогою поставки Україні зброї та засобів ППО.