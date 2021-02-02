Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

16 співробітникам так званої "генпрокуратури ДНР" заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації.

Як повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року 16 осіб працюють у псевдоструктурі - "генпрокуратура ДНР" та обіймають посади у відділі "підтримки держобвинувачення управління із забезпечення участі прокурорів у розгляді судами кримінальних справ ГП ДНР".

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"Виконуючи незаконні функції прокурорів, правопорушники беруть участь у засіданнях під час розгляду кримінальних справ за нелегітимними нормативними актами, прийнятими представниками НЗФ РФ у так званих судах, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької області", - пояснили у прокуратурі.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Антоніна Доломанжи