За словами держсекретаря США, підтримка Києва країнами Альянсу залишається "міцною як скеля".

Україна стане членом НАТО. Про це під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Spiegel.

Видання нагадує, що Україна роками намагається стати членом НАТО. На святкуванні річниці військового альянсу Блінкен надіслав чіткий сигнал Києву. За його словами, підтримка України країнами НАТО залишається "міцною як скеля".

"Україна стане членом НАТО. Наша мета на саміті — допомогти побудувати міст до цього членства", - сказав держсекретар Сполучених Штатів.

Як відомо, напередодні 32 держави, що входять до складу альянсу, домовилися розпочати планування своєї активнішої ролі в координації військової допомоги Україні. За словами дипломатів, НАТО візьме на себе частину координаційної роботи очолюваної США коаліції "Рамштайн".

Вступ України до НАТО - останні новини

Рух України до членства в НАТО та Євросоюзі різний. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, від моменту запрошення до членства, вступ України до НАТО має відбутися дуже скоро і не тривати роками, як це може бути у випадку з інтеграцією до ЄС.

Також УНІАН повідомляв, що Україні треба підготуватися до такого рівня, аби швидко стати членом НАТО, заявив Столтенберг. Він стверджує, що жодні дати для набуття Україною членства в Альянсі не встановлюються, при цьому треба й надалі виконувати умови і формувати консенсус серед країн-членів.

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