Чоловік виявився живий, його госпіталізували, проте в якому він стані не повідомляється.

В Одесі розшукали чоловіка, якого вважали загиблим під час потужної зливи.

Про це журналістам повідомили в прес-службі мерії.

"Людина, яку в Аркадії знесло водою, жива", - повідомили в прес-службі. За їхніми відомостями, потерпілий госпіталізований в одну з міських клінічних лікарень. Інші подробиці поки не повідомляються.

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Нагадаємо, в Одесі розшукували чоловіка, який міг загинути під час зливи на узбережжі. Інформація про загиблу людину з'явилася в соціальних мережах. Також тиражувалося відео, на якому потік води відносить чоловіка. Виходячи з відеозапису, він мертвий або без свідомості, оскільки не намагається протистояти стихії.

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Автор: Лариса Козова