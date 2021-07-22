На пляжі "Аркадія" потоком води людину понесло в бік Чорного моря.

В Одесі розшукують чоловіка, який міг загинути під час зливи на узбережжі.

Як повідомили журналістам у прес-службі мерії, наразі в районі Аркадії розшукується людина, яка, можливо, загинула – її віднесло потоком води.

"Поки тіла не виявили. Проводиться огляд прибережної зони і акваторії", - зазначили у мерії.

Інформація про загиблу людину з'явилася в соціальних мережах. Також тиражується відео, на якому чоловіка несе потоком води. Судячи з відеозапису, він мертвий або без свідомості, оскільки не намагається протистояти стихії.

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Люди повідомляють, що в районі ресторану "Асоль" потоком води чоловіка понесло в бік моря.

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Автор: Лариса Козова