Наголошується, що серед представників освітньої галузі Києва вакциновано проти коронавірусу уже майже 97%.

Зимові канікули для столичних школярів почнуться 25 грудня і триватимуть до 9 січня включно.

Про це повідомляється на офіційному порталі київської влади.

Як зауважив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, причин для перенесення канікул немає.

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"Завдяки ефективним протиепідемічним заходам у столиці вдалося зупинити зростання захворюваності на COVID-19 і вийти з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. Зараз усі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі", – заявив Мондриївський.

Він додав, що серед представників освітньої галузі вакциновано майже 97%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Києві був введений "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

19 листопада постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила рішення про відновлення з 22 листопада очного навчання в школах (1 листопада навчальний процес після осінніх канікул у школах відновився для всіх класів у дистанційному режимі). Комісія прийняла рішення, спираючись на два основні чинники: стійку динаміку до зниження рівня госпіталізації хворих COVID-19 і зниження відсотка завантаженості ліжок з киснем в столичних лікарнях.

21 листопада мер столиці Віталій Кличко не виключив, що місто незабаром вийде з "червоної" зони епіднебезпеки.

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Автор: Інна Андаліцька