Наразі Єврокомісія жодного рішення не ухвалювала.

У Європейській комісії 17 червня оголосять висновок стосовно заявки України на членство в Європейському Союзі, відповідно до якого вирішуватиметься питання про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це заявив речник Європейської комісії Ерік Мамер на брифінгу у Брюсселі.

"Я читав у пресі, що Комісія вчора ухвалила рішення. Але це повністю не відповідає дійсності. Комісія вчора нічого не вирішувала. Вона провела ознайомчі дебати, які дають змогу членам колегії висловити свої думки і бачення стосовно цього питання для того, аби підготувати рішення, яке буде ухвалене у п'ятницю", - заявив Мамер.

За його словами, колегія єврокомісарів наразі здійснює підготовку дебатів і відповідні служби допрацьовують документи.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга – охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

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