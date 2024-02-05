Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений.

У Сумській області обмежено придатного чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі через ухилення від мобілізації. Відповідний вирок, опублікований у Єдиному реєстрі судових рішень, виніс Лебединський районний суд.

Зазначається, що чоловік не мав підстав для вісдтрочки від призову. Проте під час спроби вручити йому повістку для проходження служби по мобілізації, чоловік відмовився її отримувати аргументуючи це тим, що служити не може через стан здоровʼя.

Лікар-терапевт Лебединської лікарні ім. К.О. Зільберника на судовому засіданні повідмив, що чоловік проходив ВЛК ще у травні 2022 року, але висновок лікарів отримав 24 жовтня 2022 року, оскільки перебував на обстеженні. Комісія визнала обвинуваченого обмежено придатним до військової служби, з діагнозом "остеохондроз грудо-поперекового відділу хребта, больовий синдром, протрузії дисків т3, т4, т7, т8, спондилоартроз, протрузії дисків л3, л4, л5, с1, помірне порушення функцій хребта".

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Обвинувачений розповів, що надав у військкомат висновок про те, що є обмежено придатним, проте його попросили, щоб він "допройшов комісію та оскільки у нього проблеми із здоровʼям, до нього претензій не буде".

Проте через певний час йому зателефонували, щоб він отримав бойову повістку. На думку чоловіка, медична комісія необʼєктивно оцінила стан його здоровʼя, не врахувала стан його хребта. Водночас висновок комісії обвинувачений не оскаржував, бо "звик довіряти людям".

Свою вину чоловік не визнає, оскільки від військкомату не переховувався та від проходження військової служби не відмовляється. Суд постановив, що чоловік не мав обставин, які б дали йому право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації і визнав його винним в ухиленні.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку.

Ухилення від мобілізації: інші новини

На Полтавщині судили за ухилення від мобілізації чоловіка, який отримав 18 повісток. За його словами, кілька разів повістки переписувалися – у них змінювалися дати і час у зв`язку з допущеними працівниками ТЦК помилками. Щоразу він зʼявлявся, його відправляли до різних військових частин, проте він не підходив за станом здоров`я.

Загалом в Україні відкрито вже близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів від служби у Збройних силах України. Таку цифру назвав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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