Дитину після одужання переведуть до дитячого будинку, а суд вирішуватиме долю горе-матері.

Вчора у Львові поліція забрала 6-річного хлопчика з COVID-19, про якого повідомила дирекція готелю. Недоглянутий, голодний і хворий він з матір'ю вже 2 тижні живе в їхньому закладі. Дитину відправили до львівського "Охматдиту". Журналісти дізналися подробиці про стан хлопчика.

Так, як йдеться в сюжеті ТСН, номер в готелі, де мешкали 24-річна Софія та її шестирічний син Мирослав, коштує 700 гривень за добу, кажуть працівники закладу. Умов для приготування їжі немає. Жінка замовляла в номер піцу та іншу швидку їжу. Тож готельєри підгодовували хлопця домашніми стравами.

Працівники готелю кажуть, що хлопчик весь час сидів в номері. Гуляти мама його не виводила. Однієї ночі прибіг на рецепцію, бо у нього розрядився телефон. Готельєри проводили з мамою виховні бесіди, а коли це не допомогло - дирекція готелю викликали поліцію.

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На запитання, куди вона відлучається по ночах, копам пояснила, що працює в Call-центрі, однак ні назви центру, ні де він перебуває - вона повідомити не змогла.

Коли хлопчика оглянули медики, з'ясувалося, що у нього "ковід", тож його шпиталізували. За словами лікарів, хвороба має легкий перебіг. Нині маленький пацієнт почувається добре.

Родина з Харкова, кажуть у поліції, але останні кілька років живе у Львові. Торік у жінки вже забирали сина, бо залишила малого на знайому і не поверталася протягом тривалого часу. Справу передали у харківську соцслужбу. Хлопця віддали під опіку прабабусі, але мама забрала сина і знову з ним повернулася до Львова.

У номері, де жінка з дитиною жила два тижні, залишилися їхні речі і кіт. Сьогодні за помешкання вона не заплатила і до готелю не приходила, бо перебуває у лікарні біля дитини - кажуть медики. Щоправда, вночі теж залишала закладі, чим порушила всі інфекційні правила.

В поліції наголошують, що надалі буде вирішуватися питання про притягнення даної жінки до адміністративної відповідальності і взагалі питання повернення їй дитини. Попередньо відомо, що справу про позбавлення Софії батьківських прав харківські соцслужби програли і подали на апеляцію. Поки суд вирішуватиме долю родини, хлопчика після одужання переведуть до дитячого будинку.

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Автор: Вікторія Гордієнко