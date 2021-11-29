На організатора скандальної вечірки, яку влаштували в роковини Голодомору у Львові, склали адміністративний протокол.
Про це повідомляють у поліції Львівської області.
Поліцейські дізналися про гучну вечірку у центрі Львова під час моніторингу соціальних мереж.
Вони встановили особу організатора вечірки, 29-річного мешканця Чернівецької області. На нього склали протокол за недотримання карантинних обмежень.
Читайте такожСтало відомо, у скільки обійшлася скандальна вечірка блогерів у Львові"За порушення карантинних обмежень складено протокол за ч. 1 ст.44-3 "Порушення правил карантину щодо людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень.
Вечірка блогерів у Львові
Як повідомляв УНІАН, у день, коли в Україні відзначали пам'ять жертв голодоморів, львівські, франківські, тернопільські та чернівецькі блогери влаштували у Львові в Будинку вчених велику БДСМ-вечірку.
Банкет відбувся на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліско, який має в Instagram більше одного мільйона підписників.
Пізніше стало відомо, що кілька великих брендів переглянуть ділові відносини з ними.