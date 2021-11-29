На організатора скандальної вечірки, яку влаштували в роковини Голодомору у Львові, склали адміністративний протокол.

Про це повідомляють у поліції Львівської області.

Поліцейські дізналися про гучну вечірку у центрі Львова під час моніторингу соціальних мереж.

Вони встановили особу організатора вечірки, 29-річного мешканця Чернівецької області. На нього склали протокол за недотримання карантинних обмежень.

Читайте такожСтало відомо, у скільки обійшлася скандальна вечірка блогерів у Львові"За порушення карантинних обмежень складено протокол за ч. 1 ст.44-3 "Порушення правил карантину щодо людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень.

Вечірка блогерів у Львові

Як повідомляв УНІАН, у день, коли в Україні відзначали пам'ять жертв голодоморів, львівські, франківські, тернопільські та чернівецькі блогери влаштували у Львові в Будинку вчених велику БДСМ-вечірку.

Банкет відбувся на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліско, який має в Instagram більше одного мільйона підписників.

Пізніше стало відомо, що кілька великих брендів переглянуть ділові відносини з ними.

Автор: Людмила Жерновська