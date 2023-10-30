Стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації.

У львівській лікарні померла 38-річна жителька Київщини, якій нещодавно одночасно пересадили серце та легені від посмертного донора.

Як повідомили УНІАН у Першому медичному об'єднанні Львова, стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації – відбулося гостре відторгнення донорських органів.

"Попри всі зусилля медпрацівників і вдало виконану операцію її не вдалося врятувати: відбулося гостре відторгнення донорських органів. Стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації", - йдеться у повідомленні.

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У медоб’єднанні зазначили, що лікарі робили усе можливе, аби його стабілізувати.

"Навіть підʼєднали ЕКМО – апарату, який замінює роботу серця і легень. Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів було майже неможливим. Всі реанімаційні заходи, на жаль, виявилися марними", - кажуть медики.

В Україні вперше людині одночасно пересадили серце та легені

25 жовтня стало відомо, що в Україні вперше пересадили комплекс серце-легені, унікальну трансплантацію провели у Львові. Це була одна із найскладніших операцій у світі – за рік виконують лише 20-25 таких втручань.

Органокомплекс отримала 38-річна Ніна з Київщини. Ваду серця вона мала від народження. Згодом та зіпсувала і легені. На трансплантацію жінка чекала 15 років. Вона отримала органи від посмертного донора, а медики до такого виду трансплантації готувались понад три роки. Вони назвали цю операцію історичною подією для України.

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