У світі в рік виконується лише 20-25 таких операцій.

В Україні вперше пересадили комплекс серце-легені, унікальну операцію провели у Львові.

За інформацією Першого медичного об'єднання Львова, органокомплекс отримала 38-річна Ніна з Київщини. Ваду серця вона має від народження. Згодом та зіпсувала і легені. На трансплантацію жінка чекала 15 років, 9 місяців з яких – в Індії, і майже втратила надію.

"З кожним роком мені стає все важче і важче жити, я ледь підіймаюсь на третій поверх. Я просто хочу спробувати, як то жити нормально, що це таке повноцінне життя. Це для мене шанс, за який я хапаюся, щоб просто… дихати", - сказала жінка перед операцією.

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Операцію з трансплантації, яка тривала 10 годин, провели команди Першого медобʼєднання Львова та Інституту серця.

"Історична подія не тільки для нашої лікарні, а й для всієї України. Ми об'єднали свої сили і виконали операцію, яка вважається однією з найважчих у світі. Пишаюся нашими лікарями, які попри війну рухаються до трансплантаційної незалежності в Україні. Людина отримала шанс на життя, ми радіємо, але дуже тихо, адже хірургічний етап – це лише частинка шляху", - заявив генеральний директор Першого медоб'єднання Олег Самчук.

Керівник відділення кардіохірургії та трансплантації серця Лікарні Святого Пантелеймона Роман Домашич після проведення операції розповів, що до такого виду трансплантації вони готувались понад три роки.

"Спершу почали трансплантувати серця, потім легені. І ось нарешті – органокомплекс серце-легені. Було надзвичайно складно дійти до цього етапу, але ми це зробили, це зробила українська медицина! Тепер і у нас виконується операція, яку роблять мало де в світі", - підкреслив він.

Нині пацієнтка в реанімації у стабільному стані. Попереду – важкий шлях відновлення.

Донором органів став 18-річний хлопець, який трагічно загинув у ДТП. Лікарі боролися за життя хлопця, але травми виявилися несумісними.

Зазначається, що крім серця-легень, також пересадили печінку та дві нирки, одну з них дысталась дитині. Загалом шанс на життя отримали чотири людини.

Інші новини про трансплантацію в Україні

У липні в Україні провели першу операцію з трансплантації серця 6-річній дівчинці. Дитині пересадили орган 4-річного хлопчика, якому діагностували смерть мозку.

Також п'ятирічній Сніжані з Києва успішно трансплантували нирку. Донором стала 9-місячна дівчинка, у якої констатували смерть мозку. Її батьки погодилися на забір органів.

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