Люди продовжують йти у напрямку Офісу генпрокурора, де вимагатимуть відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

Учасники акції на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка перекрили рух автомобілів вулицями Грушевського і Московською у центрі столиці.

Читайте такожАкція на підтримку Стерненка: мітингувальники рушили пікетувати Офіс генпрокурораЯк передає кореспондент УНІАН, рух автомобілів вулицею Грушевського призупинено.

Люди продовжують йти у напрямку Офісу генпрокурора. Їхній шлях має пролягати через вулиці Московська та Різницька.

Деякі активісти періодично запалюють піротехнічні засоби.

Колона учасників розтягнулася на велику відстань - до кілометра.

Справа Стерненка

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його та ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку.

Сьогодні учасники акції провели мітинг біля Офісу президента і вирішили піти до Генпрокуратури, де вимагатимуть відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

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Автор: Віталій Саєнко