Учасники акції на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка перекрили рух автомобілів вулицями Грушевського і Московською у центрі столиці.
Читайте такожАкція на підтримку Стерненка: мітингувальники рушили пікетувати Офіс генпрокурораЯк передає кореспондент УНІАН, рух автомобілів вулицею Грушевського призупинено.
Люди продовжують йти у напрямку Офісу генпрокурора. Їхній шлях має пролягати через вулиці Московська та Різницька.
Деякі активісти періодично запалюють піротехнічні засоби.
Колона учасників розтягнулася на велику відстань - до кілометра.
Справа Стерненка
23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
Його та ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.
Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку.
Сьогодні учасники акції провели мітинг біля Офісу президента і вирішили піти до Генпрокуратури, де вимагатимуть відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.
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