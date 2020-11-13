Зловмисниця пропонувала жінкам роботу в Стамбулі у сфері надання сексуальних послуг.

У Києві повідомлено про підозру 40-річній жінці, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації в Туреччині.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, повідомлено про підозру жительці м. Одеса, яка займалася вербуванням жінок і переправляла їх до Турецької Республіки з метою сексуальної експлуатації (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України).

Згідно з матеріалами слідства, одеситка, у змові з громадянином Турецької Республіки, підшукувала у столиці молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному стані.

Читайте такожТримала два борделі: у Дніпрі затримали сутенерку, яка два роки переховувалася від слідства

«Жінкам пропонували роботу на території м. Стамбул у сфері надання сексуальних послуг із привабливим прибутком, частину якого необхідно було передавати роботодавцю», - йдеться в повідомленні.

Вчора, 12 листопада, правоохоронці затримали зловмисницю під час спроби переправлення двох жінок через державний кордон України до Туреччини.

Наразі до Печерського райсуду Києва скеровано клопотання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Янкевич