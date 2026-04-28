Стає більше молодих українців, які планують навчатись в наших ВНЗ, - Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив про підсумки реєстрації на основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це очільник МОН розповів у дописі в соціальній мережі Facebook.

"Цього року тестування складатимуть понад 355 тисяч учасників - це на 43 тисячі більше, ніж торік. Фіксуємо важливу тенденцію: зростає кількість тих, хто планує продовжувати навчання вдома і вступати до українських закладів вищої освіти", - наголосив Лісовий.

Окремо міністр зауважив, що понад 18 тисяч учасників складатимуть НМТ за кордоном.

"Це свідчить про те, що ці випускники пов’язують свій освітній шлях з Україною", - додав Лісовий.

При цьому, він повідомив предмети, яким найчастіше віддавали превагу під час реєстрації на НМТ.

"Учасники найчастіше обирали іноземні мови, географію, біологію та українську літературу - дисципліни, які вони вважають найбільш прикладними для своєї майбутньої професії", - підкреслив міністр.

Натомість, за його словами, природничі науки, зокрема, фізику та хімію, обирали рідше: фізику - приблизно 11 тисяч, хімію - орієнтовно 3 тисячі учасників.

"Це тенденція, яку ми послідовно намагаємося змінити через оновлення освітніх просторів в школах", - повідомив Лісовий.

На його переконання, інтерес дитини до цих предметів народжується через доступ до досліджень, сучасного обладнання та реальних експериментів. Міністр розповів:

"Саме тому вже другий рік поспіль одним із фокусів нашої політики є оновлення та оснащення природничих кабінетів у школах. Учора завершили збір заявок від громад на таке оновлення. Незабаром проведемо відбір та розподілимо 700 млн грн. Торік 106 шкіл отримали можливість облаштувати сучасний освітній простір".

Він нагадав, що основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня. Найближчим часом учасники отримають запрошення в персональних кабінетах - із датою, часом і місцем проведення тестування. З міркувань безпеки цю інформацію не оприлюднюють завчасно. Додатковий період реєстрації для тих, хто не зміг подати документи під час основного етапу, триватиме з 11 до 16 травня.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році передбачено алгоритм дій на випадок зникнення світла та повітряної тривоги під час складання НМТ.

НМТ у 2026 році проходитиме за минулорічною моделлю - в один день. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір - іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

