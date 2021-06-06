Посол раптово помер у ніч на 30 травня.

Сьогодні тайська сторона передала Посольству України в Королівстві Таїланд прах посла України Андрія Бешти.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Таїланді у Facebook.

Поховальна церемонія відбувалася у буддистському храмі Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan впродовж тижня.

Читайте такожДіти отруїлися їжею з їдальні в оздоровчому таборі на Одещині (відео)Тайська сторона передала прах Андрія Бешти вранці 6 червня.

"Вічна пам'ять нашому послу", - йдеться у повідомленні.

Помер посол України в Таїланді Андрій Бешта

Український дипломат раптово помер у ніч на 30 травня. За попередніми даними поліція Таїланду не виявила ознак насильницької смерті посла України.

Бешту знайшли мертвим близько 5:30 ранку в його готельному номері на острові Ко-Ліпе. Син дипломата Остап розповів слідчим, що його батько почувався добре перед тим, як лягти спати 29 травня близько 23:00. Він прокинувся о 4:30 ранку через блювоту, а потім втратив свідомість.

За попередніми даними, Бешта помер від серцевого нападу.

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Автор: Людмила Жерновська