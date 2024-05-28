ТЦК відмовив у відстрочці чоловіку, дружина якого має II групу інвалідності: що вирішив суд

Чоловіку відмовили нібито через відсутність відповідних підтверджувальних документів.

Чернівецький окружний адміністративний суд зобов'язав ТЦК надати відстрочку від призову за мобілізацією чоловіку, дружина якого має II групу інвалідності

Як йдеться у рішенні суду, у дружини військовозобов'язвного чоловіка - II група інвалідності. Він звернувся до ТЦК та СП із заявою про надання йому відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, але йому відмовили нібито через відсутність відповідних підтверджувальних документів.

Зі слів чоловіка, він подав повний перелік необхідних документів. Також він розповів, що батьки дружини проживають у іншій області та в силу віку його дружини (30 років) не повинні її утримувати.

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Суд задовольнив позов повністю та зобов’язав ТЦК надати чоловікові відстрочку від призову під час мобілізації.

"Позов задовольнити повністю. Визнати протиправним та скасувати рішення, оформленого протоколом комісії з надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, в частині що стосується відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Зобов`язати прийняти рішення, яким надати відстрочку від призову за мобілізацією на підставі абз.11 ч.1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" - зазначається у рішенні.

У центрі уваги українська мобілізація 2024 - що варте уваги

Як повідомляв УНІАН, майже 5 тисяч засуджених погодилися із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

За озвученою Міністерством юстиції інформацією, 20 тисяч засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення. Для реалізації закону, яким дозволено деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України, необхідно ухвалити ще ряд підзаконних актів. Зараз Мін'юстом готуються напрацювання спільно з Міністерством оборони та Міністерством внутрішніх справ, які розглянуть на засіданні уряду, а також підсилять внутрішніми наказами цих міністерств.

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