Як встановили контррозвідники та слідчі СБУ, до обстрілів Львова жінка закликала під час онлайн-трансляції у соцмережі TikTok.

На Житомирщині СБУ повідомила про підозру тіктокерці, яка закликала бомбити Львів. За даними спецслужби, цього разу у протиправній діяльності підозрюється 27-річна коростенка, яка схвалювала нанесення державою-терористкою ракетних ударів по Львову.

Як встановили контррозвідники та слідчі СБУ, до обстрілів центрального міста Західної України жінка закликала під час онлайн-трансляції у соцмережі TikTok.

Фігурантка знала, що саме у цей час країна-терористка завдавала чергових ракетних ударів по Україні, також була загроза атаки ударними БпЛА.

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Втім, коли під час спілкування з тікток-аудиторією один із гостей стріму зазначив, що рашисти саме у цей момент б’ють по Львову, коростенка заявила, що "так їм і треба" – немає чого їм "розслаблятися".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили тікток-блогерці про підозру у публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального проступку за ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Удар по Львову 6 липня - що відомо

Вночі 6 липня у Львові пролунали кілька гучних вибухів. Згодом стало відомо, що уламки російської ракети впали на житловий будинок.

У Львівській ОВА повідомили, що три ракети влучили по Львову. Було зруйновано одну з підстанцій та житловий будинок. Внаслідок атаки 10 людей загинули, а 42 особи отримали поранення.

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