Інформацію, що Янієв працює у столичному ЖЕД, оприлюднили активісти Солом’янського району.

В Солом’янському районі Києва за укриття житлово-експлуатаційної дільниці (ЖЕД-901) відповідальним є Денис Янієв, який занесений до бази "Миротворця" як поплічник терористів та російських окупантів. Відповідна інформація є у відкритому доступі на сайті "Миротворця".

Там повідомляється, що Янієв - родом з Торезу Донецької області.

"Організатор антиукраїнських мітингів та т.зв. "російської весни" у м. Торез навесні 2014 року. Після - втік із окупованих територій до Києва", - йдеться в оприлюднених даних про вказану особу.

Відео дня

Інформацію, що Янієв працює у столичному ЖЕД, оприлюднили активісти Солом’янського району у Facebook, підтверджуючи відповідними матеріалами та відео.

"Головний інженер ЖЕД 901 з "ДНР". Памʼятаєте відео з хамовитим головним інженером ЖЕД 901? Знайомтесь, це Янієв Денис Іванович. Є на "Миротворці". В 2014-му в "ДНР" за нього дуже хвилювались, бо він був один з організаторів референдуму. Потім втік до Києва. В 2021 році був засуджений за ст. 110, ч.1 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - УНІАН). Тому не дуже дивно, чому він не переживає за укриття", - зазначають активісти.

Судячи з коментарів до посту, мешканці досить негативно відгукуються про Янієва, але це ніяк не впливало до цього часу на керівницво ЖЕД у питанні подальшого перебування на посаді вказаної особи.

З метою отримання коментарів з приводу цієї ситуації Редакція УНІАН звернулась з запитом до Київської міської держадміністрації та Солом’янської райдержадміністрації, яка безпосередньо призначає керівника районної Керуючої компанії, у підпорядкуванні якої є ЖЕД.

Укриття в Києві - що відомо про проблему

Після трагедії з загибеллю двох жінок і дитини біля закритого укриття під час ракетного удару Росії київська влада провела позапланові рейди усіх сховищ столиці та визнала придатними тільки 65% з них.

І це при тому, що у 2022-2023 роках вже було виділено 1,2 мільярда гривень на облаштування і ремонт укриттів.

Власників приміщень укриттів будуть карати у разі незабезпечення доступу до цих об'єктів та їхнього неналежного стану.

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