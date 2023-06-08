Влада Києва має намір забирати укриття у балансоутримувача, якщо той не забезпечує доступ до них та належний стан.

Влада Києва має намір забирати укриття у балансоутримувача, якщо той не забезпечує доступ до цих об’єктів та їх належний стан.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко на початку сьогоднішнього позачергового пленарного засідання Київради щодо питання функціонування укриттів цивільного захисту у столиці.

"Сьогодні Київрада має ухвалити комплексний проект рішення, який стосується укриттів. Зокрема, попередити власників приватних приміщень, що в разі неналежного їх утримання чи недопуску людей під час повітряної тривоги, ці приміщення у них можуть бути вилучені", - зазначив мер.

Відео дня

За його інформацією, також депутати звернуться до уряду і парламенту щодо законодавчого запровадження кримінальної відповідальності за недопуск людей до укриттів.

Кличко повідомив, що протягом 2022-23 років у Києві провели понад 9 тис. перевірок укриттів, за результатами яких районним адміністраціям надавали доручення щодо оперативного усунення недоліків. Насамперед, ішлося про адреси, на які надходили скарги від киян.

"Голови РДА звітували про виконання цих доручень, і надавали заявки на фінансування ремонтних робіт…. Із тих коштів, що виділила Київрада цього року, РДА освоїли на ремонт укриттів трохи більше 10% коштів! А виділили в 2023 понад 900 мільйонів", - зазначив міський голова.

Крім того Кличко повідомив, що сьогодні Київрада також розгляне звернення до президента, парламенту та уряду — про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів столиці.

"Бо зміни до порядку їх призначення, нагадаю, були внесені за 2 дні до початку повномасштабного вторгнення", - зауважив мер.

За його словами, ці зміни призвели до ситуації "з ознаками розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею".

Ситуація з укриттями у Києві

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві під час повітряної тривоги біля одного з укриттів в Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки і дитина. Під час ракетної атаки вони не змогли сховатися через зачинені двері укриття.

2 червня президент України Володимир Зеленський доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олександру Камишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій Україні.

7 червня за результатами перевірки 73% укриттів у столиці Камишін заявив, що більшість із них залишаються без вільного доступу.

У КМДА інформували, що місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування, ремонт укриттів. Водночас під час перевірок укриттів зафіксовано невиконання балансоутримувачами робіт, пов’язаних з ремонтними роботами. Загалом у Києві є 4655 тис. об’єктів, що визначені міською владою як об'єкти цивільного захисту.

Вас також можуть зацікавити новини: