Усім чотирьом готують підозри за фактом недбальства, що призвело до загибелі людей.

Правоохоронці затримали чотирьох осіб у справі про загибель людей через закрите бомбосховище в Києві. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Так, правоохоронці затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу, де розташоване укриття, його заступника, а також охоронця поліклініки.

Наразі трьом затриманим посадорвцям готують повідомлення про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а охоронцю - за фактом залишення в небезпеці, що призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).

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Як повідомляється, в межах слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Трагедія через замкнене укриття в Києві

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, у тому числі 9-річна дитина. Люди намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження.

За словами чоловіка однієї із загиблих жінок, після оголошення повітряної тривоги вони разом з дитиною прийшли в укриття і довго стукали у двері, їх так і не відчинили. Крім них були ще люди, які також намагались сховатись в укритті поліклініки. За нещасливим збігом обставин саме на цю групу людей впали уламки збитої ракети.

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