За станом тільки 15% з них придатні без суттєвих зауважень.

У Києві спеціальна комісія завершила перевірку укриттів, яка виявила, що за станом тільки 15% з них придатні без суттєвих зауважень.

Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у Telegram, на вихідних комісія працюватиме над зведенням даних та підготовкою звіту.

"8-й день ревізії укриттів міста Києва. Субота. Прийняв звіт роботи комісії по перевірці укриттів Києва за вчорашній день. Станом на 8:00 ранку сьогоднішнього дня, комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва. Результати невтішні… За станом. Тільки 15% придатні без суттєвих зауважень. Ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок", - зазначив він.

Відео дня

Щодо питання доступності, то за інформацією міністра, перевірка показала, що вільно-доступними виявились менше половини укриттів, лише 44%. Ще 21% доступні протягом 5 хвилин - зазвичай це чергові, які відкривають укриття по тривозі.

Укриття столиці та інших міст України "ревізують"

Як повідомляв УНІАН, 2 червня президент Володимир Зеленський доручив Камишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій Україні. Рішення президента пов’язано з тим, що 1 червня в столиці під час повітряної тривоги біля одного з укриттів в Деснянському районі загинули троє людей (дві жінки і дитина). Під час ракетного обстрілу вони не змогли сховатися через зачинені двері укриття.

В додатку "Київ Цифровий" після трагедії 1 червня почав функціонувати сервіс зворотнього звʼязку щодо стану укриттів і лише за добу після запуску від киян надійшло більше тисячі скарг.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування, ремонт укриттів. Водночас у КМДА заявили, що під час перевірок укриттів зафіксовано невиконання балансоутримувачами робіт, пов’язаних з ремонтними роботами.