Якщо ситуація з коронавірусом не поліпшиться, влада муситиме зупинити громадський транспорт у столиці.

Громадський транспорт у Києві можуть повністю зупинити, через погіршення ситуації з коронавірусом.

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Про це у Facebook повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Громадський транспорт під час карантину працює виключно для тих пасажирів, які добираються на роботу чи в невідкладних справах...Натовпи в транспорті – це, я вважаю, безвідповідальність тих людей, які не дотримуються рекомендацій і нехтують правилами", - зауважив мер.

За його словами, зупинка транспорту в столиці можлива.

"Якщо ситуація не поліпшиться, і міська влада, і уряд будуть ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту в столиці", - повідомив Кличко

Локдаун у Києві: подробиці

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

"Червона" зона передбачає низку обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах.

У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень. Зокрема - транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.

У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину про перебування в салоні обмеженого числа пасажирів

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Автор: Катерина Лиманська