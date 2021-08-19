Найбільше охочих поїхати на заробітки серед наймолодших респондентів, а найменше - серед людей віком 60+.

Третина опитаних українців відповіли, що хотіли б працювати за кордоном.

Про це свідчать дані соціологічного опитування "Покоління незалежності: цінності та мотивації", проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Так, 32% хотіли б працювати за кордоном, 65% - не хотіли б. Найбільше охочих поїхати на заробітки серед наймолодших – це 54%, а найменше серед людей віком 60+ (лише 18%). На Донбасі бажаючих виїхати на роботу закордон вдвічі менше, ніж у західних областях (20-23% проти 40%).

За даними дослідження, основними причинами, чому хочуть працювати за кордоном, люди обрали вищу зарплату (71%) і кращі умови життя (57%). Ще по 20% обрали кращі умови праці й можливості самореалізації.

"Однак для покоління незалежності можливість самореалізації більш важлива, ніж для представників старших вікових груп", - зауважили соціологи.

Дослідження показує, що взагалі при виборі роботи українці хочуть в першу чергу добре заробляти, мати соціальні гарантії, що разом забезпечує стабільність та впевненість, в другу чергу – важливі хороші взаємини в колективі (спілкування, приналежність, соціальний капітал) та графік роботи (вірогідно, з вихідними та відпустками, для молоді – дистанційний формат).

Згідно з даними опитування, заробітна плата важлива для всіх без виключення, не залежно від віку, рівня доходів, роду занять та мотивації.

"В той же час поколінню незалежності ще мало цікаві соціальні гарантії, оскільки, зазвичай ще не мають власної сім'ї, проблем зі здоров’ям. Так само це стосується взаємин в колективі: вони частіше змінюють роботу, не прив’язуються до колективу, або працюють віддалено. Покоління незалежності єдине з усіх вікових груп, кому цікава кар’єра", - зазначають автори дослідження.

Опитування показує, що графік роботи важливий молодшим до 40 років (хто має малих дітей), домогосподаркам (щоб поєднувати роботу з "другою зміною" вдома), безробітним і студентам (щоб поєднувати з навчанням).

Щодо кар’єри та графіка роботи, респондентам у віці 40-60 це вже не так важливо, вони зізналися, що їм складніше цього досягти через ейджизм у прийомі на роботу. При цьому пенсіонерам важливі лише зарплата і соціальні гарантії для задоволення базових потреб. Лише зарплата важлива також для менш престижної професії – фізичних робітників, а ось офісним працівникам важливо, яка атмосфера буде у офісі – для комфортної довготривалої роботи.

Соціологи зазначають, що з ростом доходів зростає вимогливість до роботодавця: забезпеченим важливі майже всі пункти від гарантій до кар'єрного росту, тоді як бідним – лише зарплата, щоб задовольнити базові потреби.

Читайте такожТрохи більше ніж 30% українців вдома розмовляють тільки державною мовою - опитування

*** До 30-ліття незалежності України соціологічна група "Рейтинг" з 20 липня по 9 серпня провела перше масштабне соціологічне дослідження. Методом телефонного інтерв’ю було опитано 20 тис. респондентів в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Надя Пришляк