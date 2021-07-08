Серед протестувальників є ошукані вкладники банку "Аркада".

З ранку в центрі Києва біля будівлі міської державної адміністрації (КМДА) проходить відразу чотири мітинги.

Як йдеться у сюжеті ТСН, серед протестувальників - ошукані вкладники банку "Аркада".

Вони вимагають відновити будівництва житлових комплексів, "заморожені" через банкрутство банку.

Як пише Telegram-канал Рavlovskynews, крім вкладників, на акції протесту зібралися виступаючі проти знесення МАФів, приватні підприємці та противники забудов у Києві. Між учасниками акцій сталася сутичка.

"Якраз останні й посперечалися. Частина людей виступає за будівництво реабілітаційного центру для учасників АТО, а інші проти подібних будівництв", – йдеться у повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц