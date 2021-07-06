З будівлі столичної мерії на вул. Хрещатик, 36 частково евакуювали співробітників та цивільних осіб через анонімне повідомлення про закладену вибухівку.
Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко у Facebook, оприлюднивши лист аноніма.
«Надійшло чергове повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Тепер із вимогою викупу у 0,5 біткоіна», - написав Бондаренко.
Він висловив впевненість, що ця «історія знову вигадана», але підкреслив, що життя та здоров’я людей є пріоритетом.
«Прийнято рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб», - зазначив Бондаренко.
«Я вимагаю викуп в размірі 0,5 ВТС на наступну адресу …. Якщо я не отримаю викуп протягом 24 годин, підірву будівлю», - йдеться у оприлюдненому Бондаренком листі, що надійшов Управлінню з питань звернень громадян сьогодні о 14:38.
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