З будівлі столичної мерії частково евакуювали співробітників та цивільних осіб, анонімний "підривник" вимагає виплатити йому 0,5 біткоїна протягом доби.

З будівлі столичної мерії на вул. Хрещатик, 36 частково евакуювали співробітників та цивільних осіб через анонімне повідомлення про закладену вибухівку.

Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко у Facebook, оприлюднивши лист аноніма.

«Надійшло чергове повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Тепер із вимогою викупу у 0,5 біткоіна», - написав Бондаренко.

Він висловив впевненість, що ця «історія знову вигадана», але підкреслив, що життя та здоров’я людей є пріоритетом.

«Прийнято рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб», - зазначив Бондаренко.

«Я вимагаю викуп в размірі 0,5 ВТС на наступну адресу …. Якщо я не отримаю викуп протягом 24 годин, підірву будівлю», - йдеться у оприлюдненому Бондаренком листі, що надійшов Управлінню з питань звернень громадян сьогодні о 14:38.

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Автор: Інна Андаліцька